La Sucrière, le vendredi 24 septembre à 08:30

Pour sa 17e édition, le Salon des Entrepreneurs se réinvente et devient Go Entrepreneurs Lyon Auvergne-Rhône-Alpes : de nouvelles expériences, des nouveaux formats d’échanges, des intervenants engagés de tous horizons et des contenus interactifs viendront rythmer cette journée inédite le 24 septembre 2021 à La Sucrière, pour la 1ère fois en format hybride (accessible sur place ou à distance). L’objectif ? Accompagner la création, la pérennité et le développement des entreprises du territoire.

Inscription gratuite via ce lien : https://event.go-entrepreneurs.com/lyon2021/registration/inscription?utm_campaign=5RDD

La Sucrière 49-50 Quai Rambaud, 69002 Lyon

2021-09-24T08:30:00 2021-09-24T19:00:00

