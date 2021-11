Toulouse Centre d’animation Soupetard Haute-Garonne, Toulouse Go ! Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Go ! Centre d’animation Soupetard, 3 décembre 2021, Toulouse. Go !

Centre d’animation Soupetard, le vendredi 3 décembre à 19:00

Théâtre ——- **Polina Borisova** **Dès 10 ans – masques & marionnettes** _« Dans le noir de son appartement, une vieille femme erre entre des îlots de lumière. Elle retrouve des bouts d’objets, de souvenirs et de vies, qu’elle rassemble avec du ruban adhésif. Cette vieille femme, c’est peut-être moi plus tard, et ce dont elle se souvient c’est mon histoire. C’est ma vie, en partie vécue, en partie imaginée. Une vie passée, mélangée aux autres vies, celles de ma famille, de mes maîtres, de gens que j’admirais, qui sont partis avant. »_ Polina Borisova **Mise en scène, scénographie, interprétation** Polina Borisova **Régie** David Claveau

Tarif C

Culture Centre d’animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T19:00:00 2021-12-03T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Soupetard Adresse 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Soupetard Toulouse