Gneiss Rock (live) + Le Dogue (djset) Petit Bain, 17 août 2021, Paris.

Petit Bain présente : MARDI ASSIS SOIT-IL PROGRAMME ▂ Gneiss Rock (live) Appel à la méditation et au mystique, la musique de Gneiss Rock est faite de divers synthés et jouets électroniques circuit-bendés, de chants diphoniques et autres expérimentations originales. La performance se déroule avec un esprit bricolo-DIY et une démarche d’improvisation en partie préparée. Avec un travail fortement axé sur les textures, Gneiss Rock tente de brouiller les frontières entre la musique drone et la noise. ▂ Le Dogue (djset) Résident du projet radiophonique Station Station au sein duquel il anime une émission mensuelle, Le Dogue se passionne pour les bizarreries en tout genre. Sur le dancefloor comme sur les ondes, de la musique libre pour les clébards sans collier ! Ce soir, il s’agira d’un voyage dans les sphères de l’ambient et dans les particules de la musique qui drone. Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013 Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Concerts -> Électronique Musique

