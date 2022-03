Gnawa Fever : SAÏD MESNAOUI La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Gnawa Fever : SAÏD MESNAOUI La Petite Halle, 24 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 24 avril 2022

de 18h00 à 22h00

gratuit

Avec cette série Gnawa Fever, la Petite halle, avec la complicité de Tour’n’sol prod, invite la transe, les esprits Gnawa et le groove saharien à irradier vos dimanches. SAÏD MESNAOUI : La musique de Saïd Mesnaoui est avant tout une ouverture sur le monde. C’est ainsi qu’il tente sans cesse de jeter des ponts que ce soit entre des musiciens québécois, français ou d’ailleurs, que ce soit à travers les diverses influences musicales. Son rôle en tant qu’artiste est de transmettre des messages de paix, de joie et d’espoir, la musique est donc son medium de partage et d’échanges entre les cultures. Lors de ses diverses productions musicales canadiennes, Saïd a exploré différents styles, d’abord traditionnel, puis fusion et pour ensuite effectuer un retour à ses racines avec son disque « La Montagne » aux couleurs de jazz-transe avec les musiciens québécois. Dans ses nouvelles compositions, Saïd concocte des mariages où se mêlent à la transe Gnawa tempo rock, pulsations reggae, blues africain. Le jeu sonore comporte une ligne mélodique par l’apport du sax, violon, flûte, luth, guitare, basse, instruments qui confèrent à la musique soit un son oriental ou occidental. Les percussions tablas, derbouka, bendir, qraqeb propulsent le rythme hypnotique de la transe et procurent ainsi énergie et joie. Saïd Mesnaoui avec son hajhouj (guembri), basse traditionnelle au son grave et mélodieux, nous transmet sa musique avec une telle force et passion. Saïd entretient la complicité avec les musiciens québécois et français qui ont su si bien apprivoiser sa musique. Il a travaillé à ses nouvelles compositions, pour son dernier album, « Fik-Anta (Réveille-toi) » dans une vue d’ensemble afin que l’album sonne comme un tout; qui nous transporte dans la magie des rythmes du début à la fin. La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

