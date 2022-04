Gnawa Fever – Karim Ziad, David Aubaile, Adil Amimi La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Gnawa Fever – Karim Ziad, David Aubaile, Adil Amimi La Petite Halle, 29 mai 2022, Paris. Le dimanche 29 mai 2022

de 18h00 à 22h00

. gratuit

Avec cette série Gnawa Fever, la Petite halle, avec la complicité de Tour’n’sol prod, invite la transe, les esprits Gnawa et le groove saharien à irradier vos dimanches. David Aubaile et Karim Ziad invitent le Maâlem (Maitre) Adil Amimi à remplacer le contrebassiste Chris Jennings leur compère du trio DAT pour cette soirée Gnawa Fever. ça va être chaud bouillant. Avec Adil Amimi : guembri, chant David Aubaile : piano Karim Ziad : batterie, vocal Adil Amimi a su porter son instrument à cordes pincées, le gembri, emblématique de la musique gnawa du Maroc, à des sommets de raffinement. Karim Ziad, maître des tambours mondialement reconnu, avec plusieurs albums à son actif, il officie en tant que directeur artistique du Festival Gnaoua d’Essaouira depuis plus de 10 ans. David Aubaile, poly-instrumentiste, compositeur, arrangeur et producteur, navigue hors frontières et dessine une existence ouverte où la musique ne peut qu’être métisse, intrinsèquement vivace et vivante. La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Gnawa Fever – Karim Ziad, David Aubaile, Adil Amimi

