Gnawa Diffusion • Live Dub Experiment | Genève, PTR Usine Post Tenebras Rock, 6 mai 2022, Genève.

Post Tenebras Rock, le vendredi 6 mai à 20:00

### Gnawa Diffusion Gnawa Diffusion est un groupe algérien, fondé en 1992 à Grenoble, par Amazigh Kateb, fils du dramaturge et écrivain algérien Kateb Yacine. Un guembri, des kerkabs, instruments du terroir maghrébo-africain, la transe des Gnawas, gospel maghrébin qui de souffrance devient libération, doté d’un humour qui épingle tous les “tordus” de la planète, des sonorités mêlant le traditionnel au moderne, allant du Gnawi au Rock en passant par le Rap, le Reggae, le Blues, le Jazz et le Chaabi: le décor de Gnawa Diffusion est planté et la caravane s’ébranle. ### Live Dub Experiment Live Dub Experiment c’est la rencontre d’un “bass/batt” avec pour liant une forte dose d’électronique et de machinerie diverses et variées. À la basse, Yann Phayphet (Sir jean, Electrophazz, Eym Trio). Au carrefour entre la musique et l’électronique, il fabrique la majeure partie de toute l’électronique permettant au duo une grande liberté dans le traitement du son sur scène. À la batterie, Romain Frechin (Wailing Trees, Alibutton, Freshtet).

Entrée : 36.- Prélocs : 33.- Membres PTR : 18.- 20ANS/20FRANCS : 33.- MUSIC PASS : Gratuit

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



