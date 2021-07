Gentilly Ressourcerie La Mine Gentilly, Val-de-Marne GNAWA CONNECTION – Nabil Bouteldja Band Ressourcerie La Mine Gentilly Catégories d’évènement: Gentilly

L'[**EDIM**](https://www.edim.org/index.php?lang=fr), école de musiques actuelles de Cachan, présente : **GNAWA CONNECTION – Nabil Boudeldja Band**, dans les espace de la [Ressourcerie la Mine](https://ressourcerie-la-mine.com/) à Gentilly Les [Gnawa](https://fr.wikipedia.org/wiki/Gnaouas#:~:text=Gnaoui%2C%20transcrit%20aussi%20sous%20l,joue%20un%20r%C3%B4le%20tr%C3%A8s%20important.) sont, dès la fin du XIXème siècle, identifiés comme une confrérie religieuse populaire dont les pratiques thérapeutiques sont l’héritage de cultes animistes subsahariens « importés » par les générations d’esclaves installés au Maghreb. Les arangements sont élaborés en se basant sur les chants, les rythmes ([Karkaba](https://fr.wikipedia.org/wiki/Qraqeb)) et la ligne mélodique du [Guembri](https://fr.wikipedia.org/wiki/Guembri) (ancêtre de la basse), afin d’intégrer l’instrumentation type des musiques actuelles : guitare, basse, batterie, clavier etc.

dans le cadre de l'opération mon été ma région Ressourcerie La Mine 60 avenue Raspail 94250 Gentilly

2021-07-16T19:00:00 2021-07-16T21:30:00

