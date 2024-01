L’émoi des Mots : rencontre littéraire avec Isabelle Alonso Gnac & Pause Saint-Lon-les-Mines, mardi 13 février 2024.

Saint-Lon-les-Mines Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:30:00

fin : 2024-02-13

Des trains bloqués nous avaient fait manquer la rencontre de l’an dernier. Romancière, essayiste, chroniqueuse, féministe et femme de gauche, Isabelle publie ici son 7ème essai. Ses romans sont le plus souvent inspirés par sa propre histoire. La peau de l’ours, on la vend sans l’avoir, comme le capitalisme déchaîné pille les ressources d’une planète qui n’appartient à personne.

Rencontre animée par Margaux Labarthe.

Gnac & Pause

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net



