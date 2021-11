Istres cedex Pub de l'Europe Bouches-du-Rhône, Istres cedex GNA Pub de l’Europe Istres cedex Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

GNA Pub de l’Europe, 10 novembre 2021, Istres cedex. GNA

Pub de l’Europe, le mercredi 10 novembre à 21:00

Au pied levé, voici les chouchous de GNA qui viennent vous asséner quelques reprises bien senties, rock, pop ou encore plus énervées! Viens, ils feront peut-être même un peu de reggae pour les fans de Dusty Gong!

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T21:00:00 2021-11-10T23:59:00

