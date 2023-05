Festival flamenco GMSL, 29 juillet 2023, Accous.

Accous,Pyrénées-Atlantiques

Deux soirées Passion Flamenca vous attendent à Accous, avec Sarini Nieto et sa troupe, Ana LLoris à la danse, Israel Paz au chant et Sergio Gomez à la guitare tout droit venue de Madrid !

Des stages de danse, de chant et de guitare sont également proposés le vendredi et samedi (payant et sur inscription)..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 22:30:00. EUR.

GMSL

Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Two evenings of Passion Flamenca await you in Accous, with Sarini Nieto and her troupe, Ana LLoris dancing, Israel Paz singing and Sergio Gomez playing guitar straight from Madrid!

Dance, singing and guitar workshops are also offered on Friday and Saturday (paying and on registration).

Dos veladas de Pasión Flamenca te esperan en Accous, con Sarini Nieto y su compañía, Ana LLoris al baile, Israel Paz al cante y Sergio Gómez a la guitarra ¡directo desde Madrid!

También se ofrecen cursos de baile, cante y guitarra los viernes y sábados (de pago y previa inscripción).

Zwei Abende voller Flamenco-Passion erwarten Sie in Accous, mit Sarini Nieto und seiner Truppe, Ana LLoris als Tänzerin, Israel Paz als Sänger und Sergio Gomez mit seiner Gitarre, die direkt aus Madrid kommt!

Am Freitag und Samstag werden außerdem Tanz-, Gesangs- und Gitarrenkurse angeboten (kostenpflichtig und nach Anmeldung).

