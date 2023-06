Festival : Ze Pied’Stival GMSL Accous, 1 juillet 2023, Accous.

Accous,Pyrénées-Atlantiques

Festival proposé par l’association Le Pied dans l’Oreille :

14h Ateliers : percussion corporelle

21h Concerts

– Yelé (fusion Didg)

– Mandarine (Hiphop Soul Pogoïsant)

– Olkan & La vipère rouge (Oriental Electro)

– Mélusine (Ethno Techno)

Restauration sur place, camping à proximité.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 23:59:00. .

GMSL

Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Festival proposed by the association Le Pied dans l’Oreille :

2pm Workshops: body percussion

9pm Concerts

– Yelé (Didg fusion)

– Mandarine (Hiphop Soul Pogoïsant)

– Olkan & La vipère rouge (Oriental Electro)

– Mélusine (Ethno Techno)

Catering on site, camping nearby

Festival organizado por Le Pied dans l’Oreille :

14.00 h Talleres: percusión corporal

21.00 h Conciertos

– Yelé (Didg fusión)

– Mandarine (Pogoïsant Hiphop Soul)

– Olkan & La vipère rouge (Oriental Electro)

– Mélusine (Etno Techno)

Restauración in situ, camping cercano

Festival, das von der Vereinigung Le Pied dans l’Oreille angeboten wird :

14h Workshops: Bodypercussion

21 Uhr Konzerte

– Yelé (Fusion Didg)

– Mandarine (Hiphop Soul Pogoïsant)

– Olkan & La vipère rouge (Orientalischer Elektro)

– Melusine (Ethno Techno)

Verpflegung vor Ort, Campingplatz in der Nähe

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme du Haut-Béarn