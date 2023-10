Modulation #5: À L’Instant – L’instant Donné Gmem (Friche belle de mai) Marseille, 19 décembre 2023, Marseille.

MAR. 19 DÉC. 2023 | 19h00 | Friche La Belle de Mai (Petit plateau)

« À L’Instant »

L’instant Donné

Durée 1h05.

CONCERT

Fondé il y a 21 ans, l’ensemble L’instant Donné présente la particularité de fonctionner sans chef, et suivant un mode d’organisation collégial.

Cet engagement démocratique se double d’une manière artisanale – au sens le plus noble du terme – d’aborder le métier d’interprète, dont la pièce « À L’Instant » de Georges Aperghis (né en 1945) pourrait être le symbole.

Celle-ci est en effet le fruit de plusieurs années d’une étroite collaboration entre les musicien·ne·s et le compositeur : de 2018 à 2021, celui-ci a participé à plusieurs ateliers individuels avec les neuf instrumentistes de l’ensemble, dont la personnalité a guidé l’écriture instrumentale.

« À l’instant » est ainsi devenu, comme son titre le laisse entendre, une sorte de portrait musical de L’Instant Donné.

Le « Corps à corps » (1978) et « Deze – extrait de Zig Bang » (2005) développent un langage imaginaire mêlant onomatopées et texte, est caractéristique du théâtre musical selon Aperghis, qui sollicite la participation active et créative de l’interprète.

Cette dimension théâtrale est également palpable dans « Six chansons laissées sans voix » (2021), où Bastien David (né en 1990) détourne les sonorités originelles des instruments pour en explorer les potentialités « vocales », métamorphosant l’ensemble en une sorte de chœur de créatures fantastiques.

« Les brèves Tracasseries » (2006) de Claire-Mélanie Sinnhuber (née en 1973), dans lesquelles les instrumentistes ont à charge de réaliser « des actions simples avec la main, le souffle, l’archet », témoignent d’une même volonté de questionner « l’objet-instrument » tout en sollicitant la créativité et la part de théâtralité de l’interprète.

AVEC

Georges Aperghis, Claire-Mélanie Sinnhuber, Bastien David (compositeur·rice·s), L’Instant Donné (ensemble instrumental) composé de Mayu Sato-Brémaud (flûte), Sylvain Desvaux (hautbois), Mathieu Steffanus (clarinette), Esther Kubiez-Davoust

(harpe), Caroline Cren (piano), Maxime Echardour (percussion), Saori Furukawa (violon), Elsa Balas (alto), Nicolas Carpentier (violoncelle)

