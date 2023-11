IN A LANDSCAPE – Elena Kakaliagou GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi Albi, 13 mars 2024, Albi.

IN A LANDSCAPE – Elena Kakaliagou Mercredi 13 mars 2024, 19h00 GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi Gratuit / Sur inscription

Après des études de musique classique en Grèce, en Autriche et en Finlande, et des inspirations puisées dans les musiques folk et expérimentale, Elena Kakaliagou a développé son propre langage au cor : lyrique et mélancolique, colérique comme une mer agitée et calme comme le vent.

Elle donne des concerts solo acoustiques et amplifiés, avec ou sans chant, selon le lieu, et propose une nouvelle approche du cor : mélodique, microtonal, silencieux, chantant, et toujours libre de se transformer « ici et maintenant ».

GMEA – Centre National de Création Musicale d'Albi 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-13T19:00:00+01:00 – 2024-03-13T20:00:00+01:00

musique expérimentale

