Tarn IN A LANDSCAPE – Pak Yan Lau GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi Albi, 7 février 2024, Albi. IN A LANDSCAPE – Pak Yan Lau Mercredi 7 février 2024, 19h00 GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi Gratuit / Sur inscription Passionnée par l’improvisation, le son et l’expérimentation électro-acoustique, Pak Yan Lau a développé au fil des années un univers sonore riche, dense et captivant à partir de pianos modifiés, de pianos pour enfants, de synthés, d’objets électroniques et sonores variés.

Des explorations sonores minimalistes à l'improvisation free jazz, en passant par l'électronique ambient, elle explore le son de manière envoûtante, fusionnant différentes sources sonores avec poésie, magie et finesse.

musique expérimentale

