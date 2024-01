THE DREAMER THAT REMAINS / Semaine du Son GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi Albi, 29 janvier 2024, Albi.

THE DREAMER THAT REMAINS / Semaine du Son Dans le cadre de la Semaine du Son : projection du film « The Dreamer That Remains : A Portrait of Harry Partch » (1972) & conférence « Avant, avec et après Harry Partch », de Thomas Nicholson Lundi 29 janvier, 19h00 GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi Gratuit

Le compositeur américain Harry Partch (1901 – 1974) a fait exploser les canons de la musique occidentale au début du siècle dernier. En voulant rapprocher la musique instrumentale des inflexions de la voix et étendre les possibilités harmoniques du sytème tonal, il conçoit une gamme musicale à 43 notes par octave et construit un ensemble d’instruments inventés ou modifiés pour jouer sa musique.

GMEA – Centre National de Création Musicale d'Albi 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie

