Tarn In a Landscape : Violeta Azevedo, flûtiste GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi Albi, 13 décembre 2023, Albi. In a Landscape : Violeta Azevedo, flûtiste Mercredi 13 décembre, 19h00 GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi Gratuit, réservation conseillée La flûtiste lisboète Violeta Azevedo construit des paysages sonores expansifs grâce à un ensemble complet de pédales d’effets. A travers un univers ambiant hybride, entre improvisation et composition, elle crée une série de tableaux sonores merveilleusement uniques et anormalement abstraits et nous plonge dans un monde tantôt habité par des êtres étincelants, tantôt par des énergies plus sombres, mais toujours en harmonie symbiotique.

GMEA – Centre National de Création Musicale d'Albi 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

2023-12-13T19:00:00+01:00 – 2023-12-13T20:00:00+01:00

2023-12-13T19:00:00+01:00 – 2023-12-13T20:00:00+01:00

