In a Landscape : Méryll Ampe, instruments analogiques
Mercredi 19 avril, 19h00
GMEA – Centre National de Création Musicale d'Albi

Gratuit, réservation conseillée

GMEA – Centre National de Création Musicale d'Albi
4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

https://www.gmea.net/ Méryll Ampe conçoit le son comme un médium à sculpter en temps réel et improvise à partir de sources analogiques (oscillos, filtres + drum machine). Le tout pour interroger de manière implacable une matière dense et sonore qui évolue souterrainement et en relief. Créant en direct différentes strates et jouant avec l’imbrication de volumes, de perspectives et de dynamiques, Méryll Ampe crée des matières acérées et très brutes.

