Tarn

Gratuit, réservation conseillée

Les oreilles averties comme les curieuses vont trouver leur bonheur avec ce rendez-vous de musique expérimentale proposé par le GMEA.

GMEA – Centre National de Création Musicale d'Albi
4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

https://www.gmea.net/ Caroline Delume est guitariste et théorbiste. Son engagement dans la fabrique du son et l’exploration des écritures d’aujourd’hui l’amène à collaborer avec des compositeurs et artistes, et suscite notamment la création de nouvelles pièces pour théorbe.

Mercredi 15 mars 2023, 19h00

2023-03-15T20:00:00+01:00

