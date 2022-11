Concert d’Ingrid Obled GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Concert d’Ingrid Obled GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi, 14 décembre 2022, Albi. Concert d’Ingrid Obled Mercredi 14 décembre, 19h00 GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi

Gratuit / Jauge limitée, réservation conseillée

Ingrid Obled : nyckelharpa, contrebasse & loopers, dans le cadre de la série IN A LANDSCAPE GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie

https://www.gmea.net/ Ingrid Obled explore cet instrument méconnu, le nyckelharpa. Au-delà du jeu traditionnel, elle exploite les richesses sonores de cette vièle à archet suédoise entremêlée de sa contrebasse à l’aide de divers outils tels des loopers, pédales de reverb… Détournés ou utilisés de manière plus conventionnelle, les sons des instruments fusionnent et s’entrelacent.

Dans cet univers, les constructions se dissolvent pour laisser place à un voyage vibrant qui se déploie dans les profondeurs de notre être, une plongée dans une expérience hors du temps.

2022-12-14T19:00:00+01:00

2022-12-14T20:00:00+01:00 Hélène Destruhaut

