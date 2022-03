Gluten Free Hôtel C2 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Hôtel C2, le mercredi 23 mars à 20:00

Le Gluten Free Jazz Band a adapté pour une petite formation les arrangements des Big Bands de radio des années 20 peu connus, comme ceux de Sam Lanin, des Ipana Troubadours,… Les musiciens du groupe sont régulièrement invités dans les grands festivals de jazz européens : Marciac, Montreux, Breda, Dresde, Ascona, Edinburgh. *************************************** Line up : Georges Rolland : Trompette, Vocal, Leader Guy Champême : Clarinette, Sax Philippe Carment : Piano, Vocal Jean-Pierre Dubois, Banjo Nghia Duong : Contrebasse Nick Ball : Drums *************************************** Réservations fortement conseillées 04.95.05.13.13

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille

2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T23:00:00

