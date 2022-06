Glue Trip, 20 septembre 2022, .

Glue Trip

2022-09-20 – 2022-09-20

Brazilian psychedelic band.



Glue Trip est un groupe de João Pessoa qui mélange synth pop et psychédélisme avec de la musique brésilienne. Il a sorti son dernier album, Sea At Night, en septembre 2018, atteignant une audience de plus de 100 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Si sur le premier album du même nom, la guitare donnait le ton des chansons avec la brise de plage typique du jour, maintenant le groupe propose un plongeon dans la mer la nuit, avec beaucoup de synthés et de pop sombre. Le groupe a émergé comme un projet pour échapper aux excès et est sorti en 2012. Considéré comme l’un des paris les plus créatifs et insolites de la scène musicale nationale, il a joué son premier spectacle dans le projet Prata à la Casa do Sesc Pompéia, peu de temps après avoir joué à les festivals Quebramar (AP), Picnik (DF), Mada et DoSol (RN), CineOnda (CE), Fora da Casinha (SP), On Air Indie Sessions et Hacienda (PB), Molotov Cocktail (PE), Mahaldeira (BA ) et banane (GO).

Retrouvez Glue Trip au Molotov.

Brazilian psychedelic band.



