Glück Auf! Before Bach chapitre 2 Centre culturel le Dôme, 25 mars 2022, Saint-Avé.

Glück Auf! Before Bach chapitre 2

Centre culturel le Dôme, le vendredi 25 mars 2022 à 20:30

A l’origine du projet BEFORE BACH on retrouve Erik Marchand et Rodolphe Burger qui partagent le goût de l’insolite, de la singularité. Le premier est passé maître dans le chant traditionnel breton, et voue une passion pour les musiques balkaniques. Le second est guitariste et chanteur de rock blues atmosphérique, metteur en scène, fondateur du groupe Kat Onoma et du label Dernière Bande. En quête de sonorités et d’arrangements peu communs, ils lancent le projet BEFORE BACH en 2004, qui n’est autre qu’un pari sur l’universalité des musiques traditionnelles au-delà des barrières du langage. Une collaboration qui ouvre une porte sur un genre à part, à mi-chemin entre deux univers. À la clef, un album du même nom renforcé d’une section rythmique, trouvait un espace d’entendement, un territoire d’expression commun entre la musique modale que laboure depuis des années Erik Marchand et l’esprit rock blues à partir duquel Rodolphe Burger mène ses propres extrapolations. En 2019, les revoilà qui redescendent à la mine, creuser toujours plus profond et extraire un nouveau répertoire. À chaque fois, leurs échanges soulignent les parentés entre le blues et les chants bretons, boostées par l’énergie d’une rythmique rock. Une création Naïade Productions / Compagnie Rodolphe Burger.

