GlounTéko Salle des fêtes, 9 novembre 2021, Wicres.

Salle des fêtes, le mardi 9 novembre à 20:00

GlounTéko est un p’tit bonhomme aux allures de Charlie Chaplin et Buster Keaton qui parcourt le monde avec son monde bancal. Chez lui tout s’emmêle et tout s’échappe, une façon d’être qui met notre personnage à l’épreuve de l’équilibre et nous emmene dans un voyage tumultueusement rock’n’roll et prend une allure de défis à relever quand les objets commencent à lui jouer des tours… Avec une gestuelle s’approchant parfois du mime, parfois de la danse, il nous offre un jeu de situation dans lequel il se révèle jongleur, danseur et musicien. De et avec Thomas Dequidt Durée : 45mn

Tout public

Proposé par le Prato

Salle des fêtes 1 Rue de l’Église, 59134 Wicres Wicres Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T20:00:00 2021-11-09T20:30:00