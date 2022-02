Gloucester time – Matérieu Shakespeare – Richard III La Comédie de Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

du mercredi 27 avril au samedi 30 avril à La Comédie de Genève

Marcial Di Fonzo Bo fait renaître Richard III de ses cendres. 27 ans après sa création à Genève, la mise en scène phénoménale de Matthias Langhoff n’a pas pris une ride. L’événement est aussi exceptionnel que l’occasion est belle de remettre le monstre sacré dans l’arène. Marcial Di Fonzo Bo y tient toujours le rôle-titre, entouré d’une distribution renouvelée. Au lendemain de la guerre des Deux-Roses qui a opposé les familles d’York et de Lancastre, l’Angleterre connaît un moment d’accalmie sous le règne d’Édouard IV. Son frère Richard, dont la laideur physique n’a d’égale que la cruauté, se lance à la conquête du pouvoir, massacrant tous ceux qui entravent son accession au trône.

Marcial Di Fonzo Bo fait renaître Richard III de ses cendres. 27 ans après sa création à Genève, la mise en scène phénoménale de Matthias Langhoff n'a pas pris une ride.

