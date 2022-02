GLOU-GLOU SESSION (MUSIQUE ET GASTRONOMIE) Cave Le Goût de la Vigne Pluvigner Catégories d’évènement: Morbihan

Pluvigner

GLOU-GLOU SESSION (MUSIQUE ET GASTRONOMIE) Cave Le Goût de la Vigne, 18 mars 2022, Pluvigner. GLOU-GLOU SESSION (MUSIQUE ET GASTRONOMIE)

Cave Le Goût de la Vigne, le vendredi 18 mars à 18:30

La cave Le Goût de la vigne vous ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle animée en breton. Au programme : musique avec Faustine Audebert (guitariste), dégustation de vin, surprises et cadeaux à gagner ! Organisé par le collectif Klam Records, la cave Le Goût de La Vigne et Ti Douar Alre.

15€ – Inscription (30 places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T18:30:00 2022-03-18T21:00:00

