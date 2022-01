Glottis – Flora Détraz Le Gymnase | CDCN Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Comment dialogue-t-elle à l’intérieur du corps humain, avec notre inconscient et notre monde imaginaire ? Comment entre- t-elle en communication avec des êtres invisibles et fantastiques ? Trois individus – aveugles visionnaires, chamanes sous hypnose, ou simples somnambules s’adonnent à de mystérieuses pratiques. Dans une sorte de concert dansé, ils s’entretiennent avec toutes sortes de forces invisibles. Plongée onirique dans les méandres de la magie et de l’inconscient, Glottis fait l’apologie de l’occulte.

10€ / 8€ / 5€

Dans le prolongement de Muyte Maker (Le Grand Bain 2019), Flora Détraz explore avec Glottis la dimension surnaturelle de la voix. Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix Nord

