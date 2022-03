Gloryspel Pujols Pujols Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Pujols

Gloryspel Pujols, 2 avril 2022, Pujols.

2022-04-02 – 2022-04-02

Pujols Lot-et-Garonne Pujols EUR 15 15 L’association Couleurs du Monde organise une soirée Gospel avec Gloryspel (orchestré par Stellia KOUMBA. Des choristes intergénérationnel(le)s de toutes origines ethniques et sociales, pour un seul choeur. Du Gospel moderne à l’Afro-Gospel, en passant par le Gospel traditionnel et même le Gospel Français.

Laissez vous séduire par Gloryspel !! RESERVATION : 07 85 11 23 05

