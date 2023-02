Glory and tears Maison Daniel Féry Nanterre Catégories d’Évènement: île de France

Glory and tears Maison Daniel Féry, 8 mars 2023, Nanterre. Le mercredi 08 mars 2023

de 20h30 à 21h00

. payant De 5 à 15 € : 15 EUR

Le patrimoine de la chanson arabe et du cinéma égyptien revus et transfigurés par les sonorités d’aujourd’hui avec Rayess Bek, Julien PErreau et Mehdi Haddab. Love & Revenge lance Glory & Tears, leur deuxième opus. Après le glamour des comédies musicales égyptiennes, hommage à des pépites musicales de l’ensemble du monde arabe et aux films de genre et séries B cultes, comme cette Guerre des Étoiles arabe (Le Voyage dans la lune, 1959) ou encore un Dracula égyptien… Un fascinant maelström musical et temporel qui renverse les a priori identitaires et la hiérarchie des cultures… dans un set électro des plus entrainants. Compositions, machines & Live vidéo Rayess Bek Oud électrique Mehdi Haddab Claviers Julien Perraudeau Maison Daniel Féry 10/14 Boulevard Jules Mansard 92000 Nanterre

