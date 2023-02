GLORY AND TEARS – LOVE AND REVENGE SALLE DANIEL FERY, 8 mars 2023, NANTERRE.

GLORY AND TEARS – LOVE AND REVENGE SALLE DANIEL FERY. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:30 (2023-03-08 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

VILLE DE NANTERRE (1-1053822 ; 2-1053823 ; 3-1053824 ; 1-1-1079602) présente ce spectacle. Le patrimoine de la chanson arabe et du cinéma égyptien revus et transfigurés par les sonorités d’aujourd’hui. Love & Revenge lance Glory & Tears, leur deuxième opus. Après le glamour des comédies musicales égyptiennes, hommage à des pépites musicales de l’ensemble du monde arabe et aux films de genre et séries B cultes, comme cette Guerre des Étoiles arabe (Le Voyage dans la lune, 1959) ou encore un Dracula égyptien… Un fascinant maelström musical et temporel qui renverse les a priori identitaires et la hiérarchie des cultures… dans un set électro des plus entraînants.Réservation PMR : 01 41 37 94 20 Love & Revenge Love & Revenge

Votre billet est ici

SALLE DANIEL FERY NANTERRE 10, 14 bd Jules Mansart Hauts-de-Seine

VILLE DE NANTERRE (1-1053822 ; 2-1053823 ; 3-1053824 ; 1-1-1079602) présente ce spectacle.

Le patrimoine de la chanson arabe et du cinéma égyptien revus et transfigurés par les sonorités d’aujourd’hui. Love & Revenge lance Glory & Tears, leur deuxième opus. Après le glamour des comédies musicales égyptiennes, hommage à des pépites musicales de l’ensemble du monde arabe et aux films de genre et séries B cultes, comme cette Guerre des Étoiles arabe (Le Voyage dans la lune, 1959) ou encore un Dracula égyptien… Un fascinant maelström musical et temporel qui renverse les a priori identitaires et la hiérarchie des cultures… dans un set électro des plus entraînants.

Réservation PMR : 01 41 37 94 20

.17.0 EUR17.0.

Votre billet est ici