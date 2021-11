Marseille LE ZEF Bouches-du-Rhône, Marseille Glory and Tears – La Mirza & Rayess Bek LE ZEF Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Glory and Tears – La Mirza & Rayess Bek LE ZEF, 27 novembre 2021, Marseille. Glory and Tears – La Mirza & Rayess Bek

LE ZEF, le samedi 27 novembre à 20:30

ll CINÉ – CONCERT ll ‣ La Mirza & Rayess Bek 20H30 Le ZEF scène nationale de Marseille 10€/15€ ‣ [https://cutt.ly/IRfgsS4](https://cutt.ly/IRfgsS4) Plus d’informations ‣ [https://www.lesrencontresalechelle.com/…/glory-and-tears](https://www.lesrencontresalechelle.com/…/glory-and-tears) ———————————————————————— Face B du projet musical Love & Revenge, La Mirza et Rayess Bek, mixent en temps réel tous les génies de la scène musicale arabe – Koweit, Yemen, Soudan, Algérie, Maroc ou Mauritanie – et les films de genre et séries B cultes comme cette Guerre des étoiles arabe ou ce Dracula égyptien. Une folle dédicace trouée de sonorités électroniques : drum-machine, electric oud et Synthé. Une folle odyssée portée par l’audace et l’utopie de l’hybridation : Gloire & Larmes.

10 / 15€

♫CINÉ CONCERT♫ LE ZEF avenue Raimu,13014 Marseille Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu LE ZEF Adresse avenue Raimu,13014 Marseille Ville Marseille lieuville LE ZEF Marseille