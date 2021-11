Glorious Saint-Denis, 11 décembre 2021, Saint-Denis. Glorious Basilique cathédrale de Saint-Denis 1 rue de la Légion d’Honneur Saint-Denis

Venez assister à un concert de louange à la basilique-cathédrale de Saint-Denis !
manager@glorious.fr
+33 1 48 09 83 54
http://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-saint-denis
Basilique cathédrale de Saint-Denis
1 rue de la Légion d'Honneur
Saint-Denis

