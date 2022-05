Glorieuses années 1960 ?! au musée de Cuzals

Glorieuses années 1960 ?! au musée de Cuzals, 21 août 2022, . Glorieuses années 1960 ?! au musée de Cuzals

2022-08-21 – 2022-08-21 Les trente Glorieuses représentent une période de changements et d’optimisme. Progrès techniques, confort dans la maison, musique, télévision … Autant de thèmes mis en lumière dans la nouvelle exposition Glorieuses années 1960 ?!, qui devrait aussi susciter un questionnement sur les notions de progrès et de bonheur.

Le dimanche l’écomusée de Cuzals retrouve l’ambiance et les couleurs des années 1960 au travers d’ateliers, de spectacles, … +33 5 65 31 36 43 ©Collection Douelle dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville