Gloria Gloria Théâtre Ouvert Paris, 11 décembre 2023, Paris.

Du lundi 11 décembre 2023 au mercredi 20 décembre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant

Places de 8 à 20€

Tarif unique le jeudi 10€

PASS Culture

Gloria Gloria raconte vingt-quatre heures d’une émancipation qui émerge, chaotique et furieuse. Une sortie de route par l’excès, le désir et le feu.

La pièce raconte ce jour où, sans raison apparente, en sortant de chez elle, il fait nuit. Les choses se passent dans le même ordre que tous les jours, dans le même sens que tous les jours et dans le même silence que tous les jours. Mais ce jour-là, la mécanique de l’ordinaire s’enraye. L’irréparable se produit. Accidentel ou non, cet événement fait basculer Gloria dans une mouvement de destruction incendiaire. S’ensuit une furieuse mise en mouvement, dans laquelle ses pas martèlent le bitume, et où personne ne pourra se mettre en travers de sa route, ni faire obstacle à sa trajectoire nouvelle.

Gloria plonge, s’affranchit, sans filet et sans regarder en arrière. Un saut dans le vide qui l’amènera à ce grand final hollywoodien.

©Marie Charbonnier Gloria Gloria de Marcos Caramés-Blanco