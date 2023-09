Gloria de Vivaldi La Seine Musicale | Auditorium P. Devedjian Boulogne-Billancourt, 18 octobre 2023, Boulogne-Billancourt.

Le mercredi 18 octobre 2023

de 20h30 à 22h15

.Tout public. payant

de 5€ à 45€

Les pièces qu’Hervé Niquet souhaite présenter sont le fruit d’une intense période de création dans la vie de Vivaldi, dans leur version originelle : pour double chœur féminin et double orchestre, elles retrouvent leurs couleurs initiales.

Vivaldi fut d’abord reconnu pour le versant profane de son œuvre immense, son œuvre sacrée n’étant redécouverte que dans les années 1940 !

Pourtant, le « prêtre roux » composa de nombreux chefs-d’œuvre et tout particulièrement durant son service au Seminario Musical dell’Ospedale della Pietà, institution religieuse au sein de laquelle des jeunes filles orphelines ou abandonnées recevaient une éducation purement musicale. «Faire du Vivaldi, c’est tout simplement euphorisant. Aborder sa musique, c’est un peu comme aller à un cours de yoga : on rechigne parfois à s’y rendre mais au final, on baigne dans la plus grande jubilation. Après plusieurs décennies à la scruter, j’avoue ne m’en être toujours pas lassé. »

La Seine Musicale | Auditorium P. Devedjian 1 Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

© JP Campion .Hervé Niquet et Le Concert Spirituel