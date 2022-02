« GLORIA », adapté, mis en scène et interprété par la comédienne canadienne Geneviève Boivin Centre culturel canadien Paris Catégories d’évènement: île de France

« GLORIA », adapté, mis en scène et interprété par la comédienne canadienne Geneviève Boivin Centre culturel canadien, 28 février 2022, Paris.

Lundi 28 février à 20h, le Centre culturel canadien et le Théâtre de l’Equinoxe présentent “Gloria”, adapté, mis en scène et interprété par la comédienne canadienne Geneviève Boivin ! “Je m’appelle Gloria, Gloria tout court…” : pour décrocher un contrat dans l’orchestre d’un célèbre musicien, Gloria imagine un stratagème qui la mènera à sa perte. Sur scène, la comédienne Geneviève Boivin interprète avec grâce et sensibilité l’histoire terriblement cocasse de cette chanteuse au destin tragique. D’après le roman Le trou dans le mur de Michel Tremblay, en l’honneur du 80e anniversaire de sa naissance.

Adapté, mis en scène et interprété par Geneviève Boivin.

Centre culturel canadien, 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

