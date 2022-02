« GLORIA » – Adapté, mis en scène et interprété par la comédienne canadienne Geneviève Boivin Centre culturel canadien, 28 février 2022, Paris.

Centre culturel canadien, le lundi 28 février à 20:00

_“Je m’appelle Gloria, Gloria tout court…”_ : pour décrocher un contrat dans l’orchestre d’un célèbre musicien, Gloria imagine un stratagème qui la mènera à sa perte. Sur scène, la comédienne Geneviève Boivin interprète avec grâce et sensibilité l’histoire terriblement cocasse de cette chanteuse au destin tragique. D’après un texte de Michel Tremblay, en l’honneur du 80e anniversaire de sa naissance. Adapté, mis en scène et interprété par Geneviève Boivin. [Réservez vos places !](https://canada-culture.org/event/genevieve-boivin/#booking) _Il est interdit de photographier, enregistrer ou filmer le spectacle._ **Geneviève Boivin** a été formée au [Conservatoire d’Art Dramatique de Québec](https://www.conservatoire.gouv.qc.ca/fr/conservatoires/adquebec/) et à l’[École du Théâtre National de Chaillot](https://theatre-chaillot.fr/fr/chaillot-labo). Au cours de sa carrière, elle a décroché les rôles de “Mure” dans L’Astronome de Didier Van Cauwelaert, de “Angustia” dans La maison de Bernarda Alba de Garcia Lorca, de “Betsy” pour la tournée de l’Azalée aux côtés de G. Rinaldi et a incarné “Thiana Divac” dans Père et Maire, pour TF1. En 2009 elle est choisie par Anselm Kiefer pour être la récitante de Am Anfang, à l’occasion des 20 ans de l’Opéra Bastille. Elle a été dirigée par Michel Sidoroff, Myron Merson et Christine Bernard-Sugy dans diverses fictions radiophoniques pour France Culture et France Inter. Dans le film Aline de Valérie Lemercier, elle incarne à l’écran Pierrette Dieu – sœur d’Aline – et assure également le rôle de coach d’accent québécois. Figure éminente de la littérature québécoise, **Michel Tremblay** construit depuis la fin des années 1960 une œuvre imposante acclamée au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il entre en 1959 à l’Institut des arts graphiques de Montréal où il écrit sa première pièce, Le Train, qui remporte en 1964 le premier prix du Concours des jeunes auteurs de la Société Radio-Canada. Ce prix marque le début d’une longue carrière consacrée à l’écriture dramatique. Dramaturge, romancier, traducteur et adaptateur de nombreux auteurs étrangers, Michel Tremblay est également scénariste et parolier.

Gratuit sur inscription

Lundi 28 février à 20h, le Centre culturel canadien, le Théâtre de l’Equinoxe et Geune Scène présentent “Gloria”, adapté, mis en scène et interprété par la comédienne canadienne Geneviève Boivin !

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T20:00:00 2022-02-28T21:30:00