GLORIA A TE DONNA Salle Cortot Paris, mardi 11 juin 2024.

Association Corsica Cantabile présenteartistes : Eleonore Pancrazi , mezzo sopranoAmélie Tatti , sopranoMichelle Fieschi, contraltoInna Kalugina, sopranoAccompagnées de l’ensemble Cantabile• Présentation : Venez célébrer la grande résistante Danielle Casanova autour des plus beaux airs d’opéra.Hommage à Danielle Casanova et à ses combats.Ce concert est un hommage à Danielle Casanova, grande résistante de la 2e Guerre Mondiale et figure majeure du féminisme, originaire de Piana en Corse.Quatre cantatrices, trois d’origine Corse Eléonore Pancrazi, Amélie Tatti, Michelle Fieschi et Inna Kalugina jeune cantatrice Ukrainienne, reprendront le thème « Gloria a tè donna » pour célébrer Danielle Casanova dans une ode à la liberté et en soutien aux femmes opprimées du monde entier dans leurs combats quotidiens.Elles chanteront des grands airs d’opera accompagnées d’un ensemble de musiciens avec le soutien de Isaline Almaric-Choury, nièce de Danielle Casanova.• Programme : G. Mahler (1860-1911) Adagietto pour cordes et harpesR. Strauss (1854-1949) Morgen A. Vivaldi (1678-1741) Giustino Vedro con mio diletto V. Bellini (1801-1835) Casta divaL. Delibes (1836-1891) Lakmé, Duo des fleursG.F. Haendel (1685-1759) Giulio CesareV. Bellini (1801-1835) Mira o Norma??W.A. Mozart (1756-1791) Le Nozze di Figaro, Sull’aria G.F. Haendel (1685-1759) Lascia ch’io piangala Bella ciaoDio Vi Salvi Regina.

Tarif : 27.50 – 44.00 euros.

Début : 2024-06-11 à 20:30

Salle Cortot 78, rue Cardinet 75017 Paris 75