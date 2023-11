Gloire aux microbes : Vernissage & Exposition inaugurale Consulat Voltaire Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 16 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Inscription au vernissage conseillée

L’exposition Gloire aux microbes se place aux avant-garde de l’éternité pour nous révéler les secrets de mondes invisibles que l’on porte en nous.

Voici la première mission trans-espèces qui réunit des microbes de toutes sortes ainsi que des humains, artistes et scientifiques, tous invités à se mettre en orbite autour du mystère microbien pour enfanter une nouvelle vision, digne de la puissance et de la beauté de ce royaume microscopique trop longtemps méprisé. Avec Gloire aux microbes, vous vous apprêtez à basculer dans une nouvelle réalité : minuscule en taille mais gigantesque par les révélations qu’elle produit. Venez contempler et écouter ces histoires inédites lors de l’exposition inaugurale dès le 16 novembre 2023 au Consulat Voltaire.

Du 16 au 26 novembre 2023

Le Consulat Voltaire

14 av Parmentier, 75011 Paris

Vernissage

Jeudi 16 novembre à partir de 18h

Accès libre à l’Exposition

tous les jours 14h-20h (sauf lundi)

Visites guidées

les 18, 22, 23, 24, 25 et 26 novembre 16h-20h

Consulat Voltaire 14 av Parmentier 75011 Paris

Contact : https://www.glorytothemicrobes.com/fr/ contact@glorytothemicrobes.com https://www.eventbrite.com/e/billets-vernissage-exposition-inaugurale-gloire-aux-microbes-730247619287?aff=oddtdtcreator

Julie Lacondemine Exposition Gloire aux microbes