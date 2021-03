Paris Centre Nouvelle Athènes Paris Globe Traveler – émission sur l’actualité européenne Centre Nouvelle Athènes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Globe Traveler – émission sur l’actualité européenne Centre Nouvelle Athènes, 6 mars 2021-6 mars 2021, Paris. Globe Traveler – émission sur l’actualité européenne

Centre Nouvelle Athènes, le samedi 6 mars à 14:30

À l’occasion de la Journée Internationale de Lutte pour les Droits des Femmes, les journalistes en herbe interrogent l’égalité, rien que l’égalité toute l’égalité !

Combats et conquêtes, droits et acquis des femmes en Europe sont passés à la loupe des ados ! Atelier / Podcast Centre Nouvelle Athènes 14 rue de la Tour des Dames 75009 Paris Paris Paris 9e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-06T14:30:00 2021-03-06T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Nouvelle Athènes Adresse 14 rue de la Tour des Dames 75009 Paris Ville Paris