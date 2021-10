Global Warning | Secousse Party Le Chapiteau, 5 novembre 2021, Marseille.

GLOBAL WARNING | Un voyage au bout du monde, mais au pied de chez toi ! A toi qui ne demandes qu’à t’évader. A traverser les continents. A t’imprégner des sonorités venues d’ici et d’ailleurs. A explorer la trap, le zouk, la funk, la rumba, le reggae, la soul, l’afrobeat et tous les trésors musicaux issus des héritages du monde entier. ✈ Le Chapiteau et Radio Secousse te proposent un tour du monde en excellente compagnie, sans même avoir besoin de checker l’empreinte carbone de ton trajet d’avion (qu’on se le dise, l’avion c’est pas très chouette ☢). Alors, prêt·e à embarquer pour un voyage musical riche en émotions ? ? A PROPOS DE RADIO SECOUSSE La ‘world music’… L’ ‘exotisme’… Tout un chapitre, à jeter aux oubliettes. Une vision binaire de l’occident VS le reste du monde, dépassée, balayée par les évènements. Et une ignorance crasse de la culture noire et celle de toutes les populations opprimées dans la musique populaire moderne. Le blues, le jazz, le rock, le hip hop, la techno, on sait d’ou ça vient en vrai. Et l’Afrique dans tout ça? Un patrimoine infini de créativité. Et le futur eldorado de la pop. Ce scénario, c’est le pari qui tient la radio Secousse depuis 2010, 7 jours sur 7, 24h/24. Du Pow-wow des amérindiens au Funk de Rio, de la Soukous Congolaise à la Trap d’Atlanta, du Dabke Syrien au Grime anglais, de la Rumba Catalane au disco de Bollywood, du Dancehall jamaïcain au Zouk des Caraïbes, des centaines et des centaines de genres sont mis en valeur sur ses ondes. Une musique locale mondialisée, sous-estimée, controversée, et détournée. Une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions. [http://secousse.tv/](http://secousse.tv/) LINE UP : ? BOULE DE CRYSTAL Membre du collectif parisien ‘Bruits de La Passion’, B2C décrit son set en ces mots: “Ce sera sans façon ni transition, sensuel tantôt glacial souvent bestial , psyché feutré faisant halte aux abymes fiévreux de nos reins hardis.” Elle saura vous aviver, telle est sa volonté. Belles âmes, prenez place. ? FRIDA KAHLOUCH Frida aime raconter son parcours éclectique en musique à travers un concept de Fête indulgente et décomplexée. Du Chaabi des familles, du Reggaeton en tonnes, de la Trap ET du boombap, de l’Afrobeat en gigabit… Bref, du son pour whiner, du son pour kotcher, du son pour whacker, du son pour milly rock, du son pour drop it low, du son pour get down on the floor SHAZAM BON VOYAGE Une DJ made in Marseille pour toujours plus de soleil, ça ne se refuse pas ! Biberonnée à Radio Nova, Shazam Bon Voyage est une diggueuse de perles rares venues du monde entier avec une prédilection pour le Brésil, le Cap Vert ou les Antilles. Une sélection au feeling, toujours ensoleillée et qui sent bon la mer et la sueur. 20h00 : Ouverture des portes 21h30 : DJ set starts 01h30 : DJ set ends 02h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/9rsk7yku](https://tinyurl.com/9rsk7yku) AVANT 22H : Gratuit sur réservation APRES 22H : 5e + frais de loc SUR PLACE : 7e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer la soirée. _ _ _ INFOS PRATIQUES ⚠️ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans ⚠️ : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Gratuit avant 22h puis 5,59€ en pré-vente (7€ sur place)

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



