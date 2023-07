Global System x Nyege Nyege La Machine du Moulin Rouge Paris, 15 juillet 2023, Paris.

Le samedi 15 juillet 2023

de 00h00 à 06h00

.Tout public. A partir de 18 ans. payant

Nyege Nyege à La Machine du Moulin Rouge pour Global System, la saison d’été 2023.

– – –

Prêt·e·s à traverser la tempête des afters de Nyege Nyege ? Après le festival Nyege Nyege qui a lieu le 14 Juillet prochain, on fait l’after en Chaufferie pour Global System, le samedi 15 juillet de 00h à 6h !Les corps sont en sueur et en transe, perdus dans la frénésie des musiques les plus dingues du monde. On amène les dancefloors vers de nouvelles sphères, on célèbre le lâcher prise à l’aide d’un bombardement sensoriel qui colle le vertige.Au line up : Top Klas, de Sainte Lucie, représentant du dennery segment, hybride entre le kuduro et la soca. Zakente, le Portugais d’origine Angolaise qui revisite l’afrohouse en y insufflant des rythmes de kuduro et de battida. DJ Sisso, le patron du singeli tanzanien en live avec le clavieriste Maiko : le projet le plus punk et speed de tout l’été. Scorpio Qveen, en charge du dancehall chez la famille Maraboutage, pour la première parisienne de son tout nouveau live qui va dérouiller les bassins. Kampala queen Decay donnera la mesure avec une palette éclectique ballroom/booty/house/nyege. Et on cloture cet after avec Turkana, co-fondatrice du collectif queer Anti-Mass de Kampala et ultimate bad ass du Nyege crew…

– Zakente

– Decay

– Turkana

– Top Klas

– Sisso et Maiko (live)

– Scorpio Qveen

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/global-system-x-nyege-nyege/ https://fb.me/e/C815Rmpp https://fb.me/e/C815Rmpp https://link.dice.fm/x028cdee40e9

