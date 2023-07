Global System x Couvre x Chefs x Matraca La Machine du Moulin Rouge Paris, 15 juillet 2023, Paris.

Le vendredi 14 juillet 2023

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Pour cette troisième semaine de Global System, on réunit un média français et un label péruvien qui ont comme point commun l’hybridation des musiques, des cultures et la recherche de nouveaux sons.

D’un côté, Couvre x Chefs, collectif spécialisé dans la curation de musiques club émergentes et alternatives, qui, via leur média, soirées et label, témoignent en temps réel de l’évolution de scènes musicales nichées aux quatre coins de la planète.

De l’autre, il y a Matraca, un label péruvien qui fêtera ses 10 ans chez nous ! Originaires de Lima, capitale du Pérou, ville multiculturelle à la fois violente et polluée, iels ont grandi entre la chicha, le huayno, le reggaeton, la salsa, la guaracha, les boleros, la criolla et on en passe. Plus tard, iels sont influencé·e·s par le reggae, le hip-hop, la house et la musique orientée vers la basse de manière générale. Une vision de la musique tournée vers les musiques latines mais vient d’une approche numérique “andine afro futuriste”.

Après des années de collaboration et de partage sans jamais pouvoir faire naître une soirée commune, les 2 entités se retrouvent pour Global System avec Mina, Tatyana Jane, Lukrø – cofondateur de Matraca – et Vitu Valera b2b Philou CxC – cofondateur de Couvre x Chefs.

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/global-system-x-couvre-x-chefs-matraca/

