Fondé en 2009, Global Gnawa est la réunion de trois musiciens talentueux : Jaouad El Garouge, Thierry Fournel et Mehdi Chaïb au service d’une musique authentique, entraînante, riche en improvisations et ouverte sur d’autres rencontres musicales. Avec finesse, Global Gnawa tisse des liens inédits entre la musique des rituels gnawa, le jazz et les musiques actuelles. Global Gnawa développe des arrangements et compositions explorant les rythmiques et chants ancestraux gnawa, dans toute leurs dimensions spirituelles et harmoniques. Les chants lancinants de Jaouad El Garouge trouvent un écho dans le chœur des musiciens et invitent à la communion du public. Renseignements : Office de Tourisme 04 42 81 76 00 Tarif : 5€ Certaines manifestations présentées dans ce programme sont susceptibles d’annulation ou de modification(s) en raison de l’évolution des conditions sanitaires (COVID-19). Mesures sanitaires (COVID-19) : – Pass sanitaire obligatoire – Places limitées à 120 personnes avec distanciation sociale entre chaque chaise – Port du masque obligatoire dans la salle – Nettoyage des mains avec du gel hydroalcoolique mise à disposition lors de chaque entrée/sortie de la salle.

Magic Mirrors Promenade Joseph d’Arbaud, 13800 Istres Istres Bouches-du-Rhône



2021-11-06T21:00:00 2021-11-06T23:30:00