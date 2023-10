FIEF Glob Théâtre Bordeaux, 3 avril 2024, Bordeaux.

FIEF 3 – 5 avril 2024 Glob Théâtre 8€ avec la carte jeune Bordeaux Métropole

FIEF

Fief c’est d’abord un décor, celui de la banlieue « périurbaine », à cheval entre la cité et la campagne. On suit une bande de mecs qui vivent là comme dans un aquarium. Au milieu, il y a Jonas et ce qui le différencie des autres c’est qu’il a un talent. C’est un boxeur. Fief c’est avant tout une chronique à la première personne de ce qui se passe quand il ne se passe rien. L’exploration d’un passage, d’un moment charnière dans la vie de Jonas où il quitte l’innocence et découvre la mélancolie poisseuse de sa situation. C’est l’histoire qu’il nous raconte que nous voulons porter au plateau. Dans le roman de David Lopez aucun lieu n’a de nom, les personnages ont tous des surnoms, pourtant nous avons l’impression que l’auteur raconte nos histoires, nos lieux et nos amis. C’est de la classe moyenne qu’il s’agit, ce spectre si large des « ni pauvres ni riches », ceux qui n’ont ni adversaires, ni alliés, ceux qui sont seuls. Cette histoire c’est celle de notre adolescence, celle de nos grands frères et encore celle de certains de nos amis

Jeudi 4 avril la représentation sera suivi d’un bord de scène avec l’auteur David Lopez

Mise en scène Janloup Bernard, Clarisse Bernez-Cambot Labarta, Etienne Bories Texte Adaptation du roman Fief de David Lopez Interprétation Etienne Bories Régie générale et création lumière Clarisse Bernez-Cambot Labarta Régie plateau Etienne Kimes Soutien et cours de boxe Mahyar Monshipour Kermani Soutien musical Raphaël Guattari Scénographie Clémence Kazémi, Janloup Bernard, Clarisse Bernez-Cambot Labarta

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net https://www.globtheatre.net/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=183

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-03T20:00:00+02:00 – 2024-04-03T21:30:00+02:00

2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00

théâtre roman

