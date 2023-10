Vert Territoire bleu Glob Théâtre Bordeaux, 6 mars 2024, Bordeaux.

VERT TERRITOIRE BLEU

Après une catastrophe nucléaire, une Nation sans nom éructe des lois totalitaires et militaristes. À seize ans, les garçons partent à la guerre et les filles pondent les futurs combattants. Deux adolescents, N. et K., s’enfuient le jour de leur recensement. Ils se réfugient dans un bois « secure » saturé d’ondes radioactives. C’est la zone interdite dans laquelle plus personne ne vit et où les sangliers prolifèrent autant que les tournesols jaunissent au césium. Au milieu du bois, il y a une maison. Un Vieux est là, immobile sur sa chaise. Sans mot et pas crevé. À peine bat-il d’un œil. Malgré la radioactivité, les adolescents décident de s’installer chez lui. Au moins ici, dans ce paradis sous périmètre, il y a du possible et personne ne viendra les y trouver. Comment reconstruire son humanité dans un monde dévasté ? Comment s’émanciper quand on n’a connu que l’aveuglement ? Manger des poulets métastatiques en attendant l’arrivée des martiens. Planter des tournesols pour respirer plus grand. Faire un gosse et lui apprendre à tirer au fusil. Remonter le temps pour savoir comment c’était, le monde d’avant. Inventer un nouveau territoire, vert, à perpétuité ?

Mise en scène Marion Lévêque Interprètes Hugo Boulanger, Lauriane Mitchell.Scénographie Arnaud Chevalier. Création Lumière Sandrine Sitter.Création son Camille Vitté. Création costume Estelle Boul.Construction du décor Baptiste Pouille

Glob Théâtre Bordeaux

Dates: 6-8 mars 2024

2024-03-06T20:00:00+01:00 – 2024-03-06T21:10:00+01:00

2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T21:10:00+01:00

