L’heure blanche Glob Théâtre Bordeaux, 6 mars 2024 19:00, Bordeaux.

L’heure blanche 6 – 8 mars 2024 Glob Théâtre 6 à 8€

Théâtre | Jeune Public dès 6 ans | Durée: 50 min

Compagnie Rumeurs des Vents

Texte de Claudine Galea

Blanche est une enfant mystérieuse. Elle déteste tout ce qui peut faire ombre sur le blanc, n’est habillée que de blanc des pieds à la tête et ne porte surtout pas de lunettes de soleil… Cet amour du blanc semble lui être transmis par son père, photographe disparu. Mais où ça ? Dans le blanc des paysages, dans le blanc de ses photos solarisées. Et si le plus blanc que blanc était d’aimer ? Reste à convaincre Maman… L’heure blanche interroge avec poésie et finesse la difficulté de l’adulte à rencontrer l’enfance et sa réalité, ici, au travers de l’absence d’un être cher

Création collective dirigée par Hélixe Charier Mise en scène Hélixe Charier Texte Claudine Galea Interprétation et manipulation Adélaïde Poulard et Matthias Sebbane Création musicale Arnold Courset-Pintout Illustration Charlotte Lemaire Scénographie Dominique Pain et Bertrand Charier

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net

