Théâtre | Jeune public dès 7 ans | Durée 50 min

Compagnie En forme

La Maison Wharton, c’est l’histoire d’une famille fantasque, qui vit dans une maison vivante, qui se nourrit de tartines de miel d’escalier, collectionne les grains de riz gravés, et se voit soudain contrainte d’accueillir un mystérieux colis livré par le facteur. Jamie, le neveu de la famille, dont les parents n’ont clairement rien à faire, débarque ainsi par la poste et bouleverse toutes les habitudes des Wharton. Cet été-là, dans la maison de famille des Bois Noirs, Gigi – la fille -, va vivre une grande aventure aux côtés de son cousin et de ses parents. Une série d’événements et de bêtises va donner l’opportunité aux deux enfants de tester les limites des parents et de se découvrir eux-mêmes. Le spectacle dit la difficulté de s’émanciper de relations familiales douloureuses, de la beauté de s’y confronter tant pour les adultes comme pour les enfants, pour apprivoiser nos émotions et être libres tout simplement. C’est une déclaration d’amour aux histoires, à la fantaisie, à l’esprit de famille, qui témoigne de l’importance de raconter, de se raconter aux autres, et d’être attentifs à la beauté dans nos vies afin qu’elle nous fasse rêver.

Texte et mise en scène Gauthier David Interprétation Olivier Galinou

Mardi 6: présence de l’auteur pour un bord de scène et une dédicace

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-05T14:30:00+01:00 – 2024-02-05T15:20:00+01:00

2024-02-09T14:30:00+01:00 – 2024-02-09T15:20:00+01:00