FOBO* 14 et 15 décembre Glob Théâtre 8€ avec la carte jeune Bordeaux Métropole

« Fear OF Better Options » ou la peur de louper la meilleure option possible

« Ça pourrait commencer comme ça. Ce serait la maquette d’un village comme celle au début du film Beetlejuice. Avec la boulangerie, la charcuterie Festal et l’épicerie Caillaud. Y aurait un cimetière. Y aurait la scierie de mon oncle et l’école dans laquelle on a toutes les deux appris à écrire. Avec, on se raconterait nos histoires, pour mieux les comprendre, pour les apprivoiser et peut-être faire des choix différents. Ou peut-être pas… »

Recherche et jeu Marion Gardie, Claire Rosolin Recherche et Regard sur le théâtre d’objet Marie Carrignon Texte Eli Briceno Création Musicale et ambiance sonore Julien Pluchard Création décor/costumes Célia Bardoux Création triporteurs électrique La manivelle fabrique collective Chargées de production Eva Meignen, Estelle Martinet

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net https://billetterie-globtheatre.mapado.com/event/228516-fobo-fear-of-better-options-ou-la-peur-de-louper-la-meilleure-option-possible https://www.globtheatre.net/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=183

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T14:30:00+01:00 – 2023-12-14T15:10:00+01:00

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:10:00+01:00

Théâtre