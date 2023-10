Birdy Glob Théâtre Bordeaux, 21 novembre 2023, Bordeaux.

Birdy est un spectacle de manganette (manga et marionnette) inspiré de l’histoire vraie de Colton Harris Moore, un jeune ado américain originaire de l’État de Washington. Sa famille vit dans un Mobil Home à la lisière de la forêt. Dès son plus jeune âge, Colton subit les violences de ses parents. Pour se protéger, il prend l’habitude de se réfugier dans les bois. Surnommé Birdy, il défraie la chronique en volant des avions à l’âge de 19 ans sans jamais avoir suivi un cours de pilotage. Poursuivi par la police, sa cavale dure un peu moins d’un an.

Le spectacle retrace cette aventure inédite en portant un éclairage particulier sur sa dimension sociale. Dans un univers esthétique inspiré du manga japonais, trois protagonistes vont nous plonger au coeur la vie de Birdy et nous faire découvrir un esprit hors du commun.

Mise en scène et écriture Frédéric Feliciano Dramaturgie Julie Postel, Frédéric Feliciano Interprétation Pierrick Lefèvre, Maïlys Habonneaud, Océane Galisson Regard Complice Joëlle Nogues Création sonore Jacques Ballue Factrice de marionnettes Manon Dublanc Création lumière Erwan Costadau Constructeur Frédéric Dyonnet Mangaka Willy Dijoux, Foxx le Rouge, Satoru Hiura Diffusion et communication Tiphaine Vilain Production Tiphaine Vilain, Apolline Clapson Administration Apolline Clapson

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-globtheatre.mapado.com/event/228509-birdy »}] https://www.globtheatre.net/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=183

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-21T21:10:00+01:00

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:10:00+01:00

Théâtre de marionettes