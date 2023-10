MONDE PARALLÈLE Glob Théatre Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde MONDE PARALLÈLE Glob Théatre Bordeaux, 14 novembre 2023, Bordeaux. MONDE PARALLÈLE Mardi 14 novembre, 19h00 Glob Théatre Entrée gratuite, réservation conseillée Inspiré du vécu de la comédienne, le spectacle « Monde Parallèle » retrace l’évolution atypique de la relation entre deux sœurs dont l’une ne parle pas. Un extrait du spectacle suivi d’une conférence sur la thématique, menée par un professionnel du Centre Ressource Autisme, seront proposés. Dans le hall du théâtre, les marionnettes construites par les enfants de l’IMP Saint Joseph et leurs fratries apporteront leur regard sur le sujet. Organisé par : La Compagnie SORIA – Coproduction Iddac

En partenariat avec : Glob Théâtre, Le Cerisier, Ville d’Eysines, Le Lieu sans Nom, les Coqs Rouges, IMP Saint-Joseph, ITEP Saint-Vincent de Paul, Centre Ressource Autisme Glob Théatre Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 69 06 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T19:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:00:00+01:00

